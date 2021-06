Politik in Rheinberg : Ausschuss verweigert Entlastung der Ex-DLB-Chefin

Rheinberg Mit Berufung auf die Staatsanwaltschaft verweigert der DLB-Betriebsausschuss der ehemaligen Leiterin die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2019.

Nachfragen kamen im Betriebsausschuss wegen der Personalkostenerstattung in Höhe von 67.000 Euro durch die Arge. Die Grünen argwöhnten, dass an die im Schnitt zehn Leute, die durchschnittlich beim DLB wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen, Niedrigstlöhne gezahlt werden.

Diese Sorgen konnte die Betriebsführung aber schnell zerstreuen. Die von der Arge vermittelten Kräfte seien allesamt befristet eingestellt und würden entsprechend der Tätigkeit, in der sie eingesetzt würden, nach Tarif bezahlt. Für manche, so teilte die DLB-Führung mit, führe der Weg sogar in die Festanstellung, wenn es der Stellenplan hergebe und der Bewerber die Erwartungen während seiner Eingliederung in vollem Umfang erfüllt habe.