Rheinberg : Dieb montiert Auspuff und Kat von Firmenautos ab

Rheinberg Die Polizei sucht Zeugen, um einen Diebstahl auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Reitweg aufzuklären. Dort hatte in der Nacht zu gestern gegen 3.15 Uhr ein unbekannter Täter an zwei Firmentransportern des Marktes die Auspuffanlage inklusive Katalysator abmontiert. Eine Zeugin hatte einen jungen Mann beobachtet, der unter den Mercedes Sprintern lag. Anschließend war er über die Baerler Straße in Richtung Duisburg-Baerl geflüchtet. Im Umkreis von rund zwei Kilometern um den Getränkemarkt sind zudem insgesamt vier Navigationsgeräte aus Autos gestohlen worden. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Täterbeschreibung: Der junge Mann ist etwa 1,85 Meter groß und sehr schlank. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet, so die Polizei.

Hinweise an die Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 9340.

(RP)