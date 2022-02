Bis zum 15. März kann man sich melden : Die Stadt Rheinberg sucht Schiedspersonen

Rheinberg Die Stadt Rheinberg sucht für die Zeit ab der zweiten Jahreshälfte 2022 Frauen und Männer, die als Schiedspersonen ehrenamtlich tätig werden möchten.

Schiedspersonen vermitteln, hören nicht wertend zu und richten nicht selbst. Für das Schiedsamt ist neben Medienkompetenz insbesondere soziale Kompetenz, Fingerspitzengefühl und die Fähigkeit zuzuhören von herausragender Bedeutung. Ziel ist es, zwischen Parteien einen Ausgleich zu schaffen. Lebenserfahrung und gesunder Menschenverstand sind hier mehr gefragt als rechtliche Kenntnisse. Darüber hinaus sei es notwendig, dass Interessenten über ausreichend Zeit zur Ausübung des Ehrenamtes und zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungen verfügen.

Wer Interesse hat und Schiedsperson werden möchte, richte bitte eine kurze schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf bis zum 15. März an die Stadt Rheinberg. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.Für Rückfragen steht im Stadthaus Stefan Schumacher von der Stadt Rheinberg telefonisch unter 02843 171-308 oder per E-Mail an stefan.schumacher@rheinberg.de zur Verfügung.