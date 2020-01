Tourismus in Rheinberg : Broschüre mit Tipps für Besucher

Amazon lädt Besucher regelmäßig zu Betriebsbesichtigungen ein. Das Angebot findet sich jetzt auch in der offiziellen Broschüre für Touristen in der Stadt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Tourismusbroschüre 2020 bietet auf 60 Seiten Bewährtes, Praktisches und Neues.

Ein weiterer Rundgang nennt sich „Von der Innenstadt in den Stadtpark“. Nach einer kurzen Führung durch den Stadtkern geht es von dort in den Park, der bereits in den 1920er Jahren entstanden ist. Dieses Angebot soll die Präsentation Rheinbergs auf der Landesgartenschau (Laga) in Kamp-Lintfort ergänzen, wo sich die Stadt während der beiden Rheinberg-Wochen am „wir4-Pavillon“ zeigen wird.