Abfall in Rheinberg : Auch braune Tonnen ohne Filter

Neuerungen bei der Müllabfuhr in Rheinberg: Die 40-Liter-Restmüll-Tonne kommt.

Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen. Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder.

Bei der Abfallentsorgung durch den städtischen Dienstleistungsbetrieb (DLB) wird es vom nächsten Jahr an zwei Neuerungen geben. Wer für seine Biotonne einen Filter wünscht, muss das ausdrücklich bestellen und dafür auch tiefer in die Tasche greifen. Und: Für kleine Haushalte wird es eine kleine Mülltonne geben, die 40 Liter fasst. Das hat der Betriebsausschuss auf seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig so beschlossen.