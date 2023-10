Mundartfrühschoppen in Bönninghardt Die Sprache der Heimat

Moderiert wurde der Mundartfrühschoppen in gewohnt lockerer Art von Günter Peschges. Der zweite Vorsitzende des Vereins streute zwischen den Beiträgen immer wieder Witze und Anekdoten ein. Zum Beispiel die vom Großwildjäger, der sich darüber wundert, dass an der Wand des Kollegen ein Frauenkopf hängt: „Das ist meine Schwiegermutter. Sie hat bis zuletzt geglaubt, ich will sie fotografieren.“