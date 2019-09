Schützentradition in Rheinberg : König Frank präsentiert Hofstaat

Borth Mit der Parade und dem Krönungsball ist das Fest der Evermarus-Schützen zu Ende gegangen.

(RP) Frank Maruhn hatte bei der Schützenbruderschaft St. Evermarus 1724 nach einem spannenden Finale gegen vier bis in die Haarspitzen motivierte Mitbewerber an der Vogelstange den königlichen Wettkampf für sich entschieden und seine Frau Angelika zur Königin gemacht. Am Dienstagsabend präsentierte das herrschaftliche Paar seinen Thron bei der großen Parade auf der Pastor-Wilden-Straße der Bevölkerung. Zum Hofstaat gehören Hermann und Silvia Hücklekemkes, Frank und Claudia Chindemi, Ronald und Gabi Hoffmann, Manfred und Marina Beuth, Axel und Petra Dormann sowie Peter und Carmen Lorenz. Nach dem traditionellen Fahnenschwenken am alten Borther Rathaus ging das Fest der Evermarus-Bruderschaft mit dem prachtvollen Krönungsball feierlich zu Ende.