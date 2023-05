Kastaniengarten in Veen ist auch ein Insektenparadies In Veen blüht eine „Apotheke für den Pferdestall“

An der Dickstraße in Veen am Fuße der Bönninghardt liegt ein kleines Paradies für Natur- und Gartenfreunde. Wenn Hellfried Schmitz am Sonntag, 4. Juni, wieder in seinen Kastaniengarten zum Tag der offenen Gartenpforte einlädt, werden mal wieder – dafür muss man kein Prophet sein – unzählige Besucher durch das Blütenparadies mit seinen vielen verschlungenen Wegen, Brücken und Beeten flanieren und dabei immer wieder etwas Neues entdecken.