Konzert von Bröselmaschine in Rheinberg : Seit über 50 Jahren dabei: „Das ist ein Geschenk“

Konzert von Bröselmaschine in Rheinberg

Peter Bursch (Mitte) spielt mit den Musikern seiner Bröselmaschine am Samstag im Schwarzen Adler. Foto: Band

Rheinberg Der Gitarrist Peter Borsch spricht über den Auftritt von Bröselmaschine, einer der dienstältesten deutschen Rockbands, im Schwarzen Adler.

Peter Bursch und seine Band Bröselmaschine aus Duisburg gastieren am Samstag, 15. Februar, 20 Uhr, im Schwarzen Adler in Vierbaum. Karten gibt es noch im Vorverkauf und auch an der Abendkasse. Die RP hat sich mit Peter Bursch unterhalten.