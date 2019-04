Konzertreihe : Die „Queenz of Piano“ in der Stadthalle

Die „Queenz of Piano“ in der Stadthalle

Rheinberg Fröhlich und einfallsreich verschieben sie die Grenzen: Die „Queenz of Piano“, zwei hochtalentierte Pianistinnen, legen sich nicht auf „ernste“ oder „unterhaltsame“ Musik fest. Sie nehmen das Leichte ernst und das Seriöse unbeschwert.

Dem Klavier-Festival Ruhr ist es gelungen, die beiden „Königinnen“ für ein Konzert in der Stadthalle Rheinberg zu gewinnen. Am Dienstag, 18. Juni, 20 Uhr, präsentieren sie einen Abend, dessen Titel Programm ist: „Verspielt“.

Ob Barock, Klassik, Pop, Rock oder Filmmusik – die Queenz sind in allen Genres zu Hause und zeigen, welch unerwartete Klänge in zwei Flügeln stecken. Das machen sie mit viel Charme, Witz und hohem pianistischen Können. Die beiden klassisch ausgebildeten Pianistinnen Jennifer Rüth und Ming haben Wettbewerbe für sich entschieden, sammelten aber gleichermaßen Erfahrung in Jazz, Pop und Musical. Jennifer Rüth spielt mit ihrer Jazzformation Rebop, Ming tourt mit dem Klassik-Pop-Quartett „Adoro“, hat mit „Klassikbattle“ ein eigenes Showformat erfunden und wurde von der Presse dafür zu „Berlins coolster Pianistin“ gekürt. In ihrem Programm „Verspielt“ zeigen sie mit viel Humor, wie schön es ist, nicht perfekt zu sein: Sie führen vor, wie aus Konstruktionsfehlern neue Instrumente entstehen und die Musikwelt revolutionieren, wie Nirvana geklungen hätte, wenn Kurt Cobain ein Buddy von Johann Sebastian Bach gewesen wäre und was der Einfluss des Ragtime aus Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtem Türkischem Marsch macht. Und sie demonstrieren, welch ungewohnte Klänge aus dem Flügel zu holen sind.