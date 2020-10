Kommunalpolitik in Alpen : Die Partei sucht noch ihre Rolle im Alpener Rat

Alpen Die Partei hat auf Anhieb einen Sitz im Rat der Gemeinde Alpen ergattert. Das reicht aber nicht für den Status als Fraktion. Doch Matthias Schuscik streckt seine Fühler aus.

Kein Witz. Die Partei hat’s an der Wahlurne in Alpen auf Anhieb geschafft, in den Rat aufzusteigen. Mit 4,7 Prozent blieb sie knapp unter fünf Prozent. Doch diese Hürde gilt in Rathäusern nicht. So vertritt in Alpen fortan Sozialpäda­goge Matthias Schuscik Die Partei, die mit Satire über Europa eine neue Farbe ins Spiel gebracht hat, die nun auch die Provinz erreicht. Als Solist hat der 37-Jährige allerdings keinen Fraktionsstatus und ist im Rat allein auf sein Wort beschränkt. Anträge stellen darf er nicht.