Kommunalpolitik in Rheinberg : „Die Partei“ wählt einen neuen Vorstand

Mit dem Einzug ins Rheinberger Stadthaus samt eigener Fraktion kommt Bewegung in den Ortsverband von „Die Partei“: Renan Cengiz und Kai Oczko nahmen als bisherige erste und zweite Vorsitzende ihre Hüte. Den neuen Vorstand bilden nun Jonas „Jonny“ Baumbach (der Ossenberger wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt), Daniela Heuer (zweite Vorsitzende) und Kai Oczko (Schatzmeister). Kai Oczko wird Die Partei als Fraktionsvorsitzender gemeinsam mit Ann-Katrin Quapp im Stadtrat vertreten, die beiden hatten ihre Premiere in der konstituierenden Ratssitzung am Dienstag dieser Woche. Die Mitarbeit in den Ausschüssen wird von Sachkundigen Bürgern aus dem Ortsverband getragen.