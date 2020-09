Kommunalwahl in Alpen : Der Partei-Neuling mit Lust auf mehr

„Das kommt hier alles weg!“: Matthias Schuscik, Spitzenkandidat für Die Partei, möchte einen weiteren bunten Nadelkopf auf die politische Gemeindekarte Alpens setzen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Matthias Schuscik (37) geht in Alpen für Die Partei als einer von fünf Bewerbern ins Bürgermeister-Rennen. Chancen rechnet er sich keine aus. Sein Ziel und das seiner Freunde ist es, einen Sitz im Rat zu holen – mindestens.

Mit ihrem provokanten Plakat-Aufdruck „Nazis töten.“ hat Die Partei für Kopfschütteln gesorgt. Im besten Fall. Das andere Motiv, das der Landesverband seinen Leuten zum Kleben im Wahlkampf zur Verfügung gestellt hat, scheint dagegen maßgeschneidert für Alpen. „Das kommt hier alles weg!“ steht in weißen Lettern auf satt rotem Grund.

Das haben die Wahlkämpfer um Bürgermeisterkandidat Matthias Schuscik (37) zielgenau da platziert, wo in absehbarer Zeit der Bagger anrollt, um der neuen Zeit den Weg zu ebnen: auf dem Willy-Brandt-Platz, wo die alte Feuerwache abgeräumt wird, vor der Sparkasse, wo auf der Burgstraße das neue Wohnzimmer entsteht, und vorm Traditionslokal „Zur Hoffnung“ an der Lindenallee, an dem, auch wenn hier schon lange kein Bier mehr aus dem Hahn fließt, noch immer das Herz mancher Alpener hängt. „Darauf haben wir viele positive Reaktionen erfahren“, sagt Schuszik.

Info Fünf wollen auf den Chef-Sessel im Rathaus Die Kandidaten Thomas Ahls (CDU), Peter Nienhaus (Grüne), Timo Aldenhoff (parteilos), Moritz Vochtel (FDP) und Matthias Schuscik (Die Partei) Entscheidung Sollte keiner beim ersten Anlauf mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen, gibt es bei der Wahl des Bürgermeisters zwei Wochen später eine Stichwahl zwischen den beiden vorne liegenden.

Der studierte Sozialpädagoge, der in der Verwaltung eines Trägers der Jugend- und Behindertenhilfe in Moers seine Brötchen verdient, geht nicht wirklich davon aus, dass er Bürgermeister von Alpen wird und den Abriss stoppen kann. „Ich trete an, um ein Signal zu setzen für Die Partei“, sagt er. „Wir sind bei allem Hang zur Satire keine Phantasten.“ Die Partei will der Mann mit Vertriebenen-Hintergrund auf Anhieb in den Rat führen. „Wenn es zu einem Sitz reicht, wäre das ein Erfolg“, sagt der Neuling auf der politischen Bühne. Jeder Sitz mehr sei ein Riesenerfolg. „Wir wollen einen weiteren Nadelkopf auf die politische Gemeindekarte setzen.“

Den Wahlkampf beschreibt der Partei-Chef als „herausfordernd, höchst interessant und total spannend“. Den Schritt in die Politik, die Gründungsversammlung liegt gut drei Monate zurück, habe er noch keinen Tag bereut, so Schuscik. Im Gegenteil. „Das Ganze macht Lust auf mehr.“ Der Zulauf bestätige ihn. Die Zahl der Mitglieder steige leicht an. Gut 15 Leute zahlen Mitgliedsbeiträge, weil ihnen der politische Ansatz und die Stoßrichtung gefällt.

Schuscik freut sich über das Kompliment des parteilosen Konkurrenten Timo Aldenhoff. Der meint, dass die unkonventionelle Truppe das Interesse an Kommunalpolitik steigere und auch die erreiche, die sonst auf Distanz zum Rathaus bleiben würden. „Wir wollen Leute vom Sofa holen und zeigen, dass man was bewirken kann“, sagt der Familienvater, der mit seiner Familie seit acht Jahren in Drüpt lebt.

Als irgendwann im vorigen Jahr Flyer der Firma Hülkens in seinem Briefkasten gelandet seien, die über zu erwartende Kiesabgrabungsflächen aufgeklärt hätten, seien ihm die Augen aufgegangen. „Wasser bis direkt an meinen Garten“, so Schuscik. Der erwachende Widerstand gegen diese Pläne hätten ihn, Nachbarn und Freunde motiviert, den privaten Raum zu verlassen und mal in den Ratssaal zu gehen. „Da ist mir und einigen anderen klar geworden, dass auch in anderen Bereichen was in die falsche Richtung läuft“, sagt er. Schuscik meint die Weigerung der Ratsmehrheit, den Anteil an Sozialwohnungen als Kriterium für den Investorenwettbewerb am Willy-Brandt-Platz festzuschreiben.

So sei der Gedanke gereift, aktiv einzusteigen in die Politik vor Ort. Der Eintritt in eine etablierte Partei, sei für ihn und andere nur eine kurze Überlegung gewesen. „Da hätten wir uns zunächst hinten anstellen müssen“, so der Drüpter. Also habe man sich entschlossen, sein eigenes Ding zu machen. Dazu lasse Die Partei alle Freiheiten.

Mit Gründung des Ortsverbandes habe eine intensive Zeit begonnen, die Tage seien länger geworden. Nach der Arbeit aber gehört der Vater zunächst den drei Kindern (7, 5 und 3). Wenn die schlafen, setzt sich Matthias Schuscik an den PC, arbeitet Mails ab, telefoniert. „Aber ich will mich nicht beklagen“, sagt er. Auch nicht, wenn der Gegenwind im Netz mal heftiger bläst. „Wahlkampf macht wirklich Spaß.“