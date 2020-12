Stadtentwicklung in Alpen : Für die „Neue Mitte“ wird es nun Zeit

Alpen Der Bauausschuss stimmt der Planung zu: In Höhe der Sparkasse soll die Burgstraße ein neues Pflaster erhalten, auf dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt unterwegs sind. Dann soll „die gute Stube“ schicke Möbel bekommen.

Die soll so umgestaltet werden, dass Tempo 20 eingehalten wird und alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt nebeneinander unterwegs sind – „Shared space“ nennen das die Experten. Damit das am Ende auch funktioniert und die Orientierung nicht verloren geht, soll es ein komplett neues Pflaster geben, das in der Mitte tiefrot ist, die Spur für motorisierten Verkehr vorzeichnet, nach außen hin immer heller wird und so den Raum für Fußgänger und Radler vorzeichnet. Der Ausschuss für Bau und Planung hat dieses Konzept vom Grundsatz her einhellig gebilligt, schlägt allerdings vor, den roten Bereich noch etwas schmaler zu machen, wie die Grünen es vorschlugen. Autos sollen sich künftig nicht ganz so breit machen in Alpens guter Stube.