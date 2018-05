Rheinberg: Die Nachtigall singt weiter

Rheinberg Hobby-Ornithologe und Naturfotografin ärgern sich über Baum- und Heckenschnitt trotz Verbot. DLB sieht kein Problem.

Jedesmal, wenn Johannes Schwerdt am Hammweg in Budberg unterwegs ist, spitzt er ganz aufmerksam seine geschulten Ohren. "Dort brüten neben anderen Singvögeln auch Nachtigallen", freut sich der Hobby-Ornithologe. Drei Paare glaubt er aus dem Chorgesang ausgemacht zu haben. Doch momentan ist die Freude darüber stark getrübt. Auf dem Hammweg sind noch Ende April Baum- und Gehölzschnittmaßnahmen ausgeführt worden. Dabei verbietet das Bundesnaturschutzgesetz vom 1. März an Fällungen und Schnitte bei der Baum- und Gehölzpflege, um den Tierschutz zu gewährleisten. "In Rheinberg scheint man das aber einfach zu missachten", ärgert sich der 80-jährige Naturfreund.