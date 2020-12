Gewerbestandort Alpen : Bauzentrum Swertz im Schluss-Spurt

Auch das alte Bürogebäude an der Xantener Straße (B57) in Menzelen ist inzwischen abgerissen worden. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Auch das alte Bürogebäude an der B 57 ist abgerissen. Der neue Profimarkt ist längst im Betrieb. Aber Heimwerker müssen sich noch ein wenig gedulden. Im Frühjahr soll’s fertig sein.

Der Bagger hat ganze Arbeit geleistet. Auch der letzte Rest an Altbestand des Baumarkts an der Xantener Straße (B 57) ist Geschichte. Das Verwaltungsgebäude, in dem die Swertz-Mitarbeiter während des Neubaus des Bauzentrums auf engstem Raum ihrer Arbeit nachgegangen waren, ist verschwunden und hat Platz gemacht für den Kundenparkplatz, der hier in den kommenden Wochen und Monaten noch gepflastert wird.

Während der Profibaumarkt, in dem sich Handwerker der Region – rund zwei Drittel der Kundschaft – auf rund 600 Quadratmetern mit allem eindecken, was sie für ihre Arbeit brauchen, kommen die Heim- und Hobbywerker im nagelneuen Bauzentrum erst im Frühjahr zum Zuge. In den Bereichen für die nicht professionelle Baumarkt-Kundschaft läuft der Innenausbau für die Ausstellungsflächen in den Segmenten Bad und Sanitär und Garten auf Hochtouren, sagte Rolf Swertz auf Anfrage. „Hier muss man sich noch ein wenig gedulden“, so der Unternehmer. Er sei mit dem Baufortschritt zufrieden: „Wir befinden uns im Wesentlichen im Zeitplan.“

Der Gocher Bau-Generalist Swertz investiert drei Millionen Euro in den Neubau seiner Filiale in Menzelen, strategisch optimal gelegen an der Bundesstraße auf halben Weg zwischen Rheinberg im Süden und Xanten im Norden. Zu Jahresbeginn hat die Modernisierung des Standortes begonnen, den der „Generalist für den ländlichen Raum“ vor zehn Jahren übernommen hat.