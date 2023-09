Brandschutztag in Rheinberg Feuerwehr-Erlebnis pur bei den Helden von Pelden

Rheinberg-Pelden · Die Löscheinheit sorgte am Brandschutztag am Samstag für ein abwechslungsreiches Programm. Am Feuerwehrgerätehaus am Peldenweg herrschte Volksfeststimmung.

17.09.2023, 13:19 Uhr

Feuerwehrmann Rick Neikes unterstützt Nikolei (8), der beim Löschstrahl-Autorennen gegen Liam (11) antritt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Erwin Kohl

Am Peldenweg herrschte Volksfeststimmung. Zahlreiche Menschen kamen der Aufforderung der dort ansässigen Einheit der Freiwilligen Feuerwehr nach und besuchten die „Helden von Pelden“. Neben der Besichtigung von Feuerwehrfahrzeugen, darunter ein VW Käfer aus dem Jahr 1975 mit der Aufschrift „Florian Rheinberg 3, Kommandowagen“ bot sich die Gelegenheit, bei Übungen zuzusehen. Die jüngsten Helfer sind gerade zehn Jahre alt und bewiesen bei der Brandbekämpfung eines Holzhäuschens, dass die dortige Einheit sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen muss. Insgesamt 23 Kinder und Jugendliche üben in Pelden alle 14 Tage den Ernstfall und sollen später dem Löschzug Süd angehören. Die Nachwuchsförderung fand an diesem Tag auch spielerisch statt. Mit einem Wasserstrahl durften Kinder kleine Feuerwehrwagen über eine Rennstrecke jagen, ein Haus löschen oder einfach nur die Hüpfburg stürmen, während die Eltern in Workshops Informationen für den Ernstfall sammeln konnten. Was ist zum Beispiel zu tun, wenn das Öl in der Pfanne plötzlich brennt. Eine riesige Stichflamme zeigte, dass man auf gar keinen Fall mit Wasser löschen sollte. „Die sicherste Möglichkeit, das Feuer zu löschen ist es, den Deckel auf die Pfanne zu legen. Die Flammen ersticken dann“, erklärt Löschgruppenführer Matthias Bartetzky. Daneben wurde vorgeführt, wie man einen Feuerlöscher, der in keinem Haus fehlen sollte, richtig einsetzt. Doch wann kann man einen Wohnungsbrand noch selber löschen und wann sollte man die 112 wählen. „Grundsätzlich kann man sagen, sobald man nicht mehr frei atmen kann. Denn am gefährlichsten sind die Dämpfe, da können schon drei tiefe Atemzüge tödlich sein“, klärt Bartetzky auf. Den Brandschutztag nutzten die Pelden-Helden auch dazu, um den Menschen den ehrenamtlichen Dienst schmackhaft zu machen.„Es gibt sehr viele Dinge, bei denen man uns helfen kann, auch am Schreibtisch oder als Fahrer“, sagt Matthias Bartetzky, der auch im Hauptberuf Feuerwehrmann ist. Dass Beruf und Hobby bei ihm eins sind, findet er nicht ungewöhnlich: „Das ist auch eine Herzensangelegenheit. Es gibt nirgendwo einen besseren Zusammenhalt und Teamgeist als bei der Feuerwehr. Außerdem ist die Tätigkeit sehr abwechslungsreich.“ Und wenn sie mal keinen Einsatz haben, wird auch schon mal zusammen gebastelt und geschraubt. Bartetzky: „Den VW Käfer haben wir gemeinsam von Grund auf restauriert, der ist jetzt unser Schätzchen.“ Mit einer großen Blaulichtparty endete der Brandschutztag in der Nacht. Eine Löschfahrzeugeinheit blieb trotzdem hellwach.

(erko)