Leaderregion : Die Leader-Region wächst zusammen

Sonsbeck Positive Bilanz: Von ursprünglich 1,8 Millionen Fördermitteln ist nur noch eine halbe Million im Topf. Im neuen Jahr soll entscheiden werden, wie’s weitergehen kann.

Die bisher bewilligten Projekte binden knapp 70 Prozent der Mittel, die für die aktuelle Förderphase zur Verfügung stehen. Rund 540.000 Euro der ursprünglich 1,8 Millionen Euro sind noch nicht gebunden. Jedoch ist auch der Betrag bereits verplant und soll im nächsten Jahr unter anderem in den Bau eines Pumptracks in Rheinberg und in die Neugestaltung der Außenanlagen der Europaschule in Rheinberg fließen.