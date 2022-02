Kulturszene in Rheinberg : Musik und ein Junge von der Straße

Emilys Giant überzeugt mit unbändiger Energie. Foto: Adler

Vierbaum Die Kulturkneipe Schwarzer Adler in Vierbaum startet mit zwei Events in den März – mit einem Singer-Songwriter-Konzert und einer Lesung in der Reihe „Lit Vierbaum“.

Die Kulturinitiative Schwarzer Adler kündigt für Anfang nächsten Monats zwei Events an. Am Samstag, 5. März, stehen um 20 Uhr die Singer-Songwriter Emilys Giant und Gregor Mc Ewan auf der Adler-Bühne, wo dann zwei Solisten die Nacht gemeinsam verbringen – mit möglichst vielen Fans.

Gregor Mc Ewan wird mittlerweile täglich über 50.000 Mal auf Spotify gestreamt. Emilys Giant aus Leipzig gilt als coole Socke und ist ein unglaublicher Sänger. Als Robert Groos-Albouts hat er vor vier Jahren begonnen, als Songwriter durch die Republik zu fahren. Das war der Schlussstrich für sein damaliges Leben. Nach etwa 100 Konzerten kündigt er seinen Call-Center-Job und bricht sein Masterstudium ab. Von nun an ist jede Bühne eine für den Riesen. Mit einer außergewöhnlichen Stimme, einer Gitarre und Geige spielt er eine Mischung aus melancholischem Folk, Punk, Blues und Hoffnung. Man hört Emilys Giant sein intuitives Gespür für Stimmungen, unbändige Energie, das Rohe und die langen Abende an.

Am Donnerstag, 3. März, um 20 Uhr liest Dominik Bloh in der Reihe „Lit Vierbaum“. In der Adler-Kultur haben Lesungen schon immer auch einen Platz gehabt. Mit der Reihe „Lit Vierbaum” sollen diese Abende noch ein wenig mehr Raum erhalten. Einen Ort, an dem fröhliche, nachdenkliche, inspirierende und andere Geschichten einen Platz finden, an dem sie gehört werden.

Autor Dominik Bloh hat lange auf der Straße gelebt. Foto: Adler

Verdient hat es in jedem Falle die Geschichte von Dominik Bloh. Es ist die Geschichte eines Straßenjungen. Dominik Bloh lebte über zehn Jahre auf der Straße. Schon als Teenager geriet er dahin, wo man Deutschland von „ganz unten“ betrachtet. Nun mit Anfang 30 hat er seine Geschichte aufgeschrieben, auf kleinen Zetteln, noch als Obdachloser lebend.

Er erzählt in seinem Buch „Unter Palmen aus Stahl“ wie es auf der Straße zugeht, wie man dort lebt und wie man es mit Mut schafft, sich herauszuarbeiten. Dominik Bloh lebt heute in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Das Buch schaffte es in die Spiegel-Bestsellerliste, etliche Talkshow-Einladungen folgten, Lesungen ohne Ende. Und was macht der Erfolgsautor – er gründet mit einigen Mitstreitern den Verein Hanseatic Help und engagiert sich in der Hilfe für die, denen es so geht wie ihm bis vor Kurzem.

Einlass nach 2G-Plus-Regel. Karten zum Vorverkaufspreis von 22 Euro für das Konzert, zwölf Euro für die Lesung, zuzüglich VVK-Gebühren gibt es in Rheinberg im Schwarzen Adler täglich ab 17 Uhr oder im Ticketshop www.schwarzer-adler.de

