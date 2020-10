Kirchen in Alpen : Lotsendienst in persönlichen Notlagen

Lotsendienst in persönlichen Notlagen

Kirchen in Alpen

Alpen Die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich stellt Frank Koppers als neuen Leiter der Sozialberatung vor. Das Angebot sei in der Pandemie besonders wichtig, findet Pastor Dietmar Heshe. Die wöchentliche Sprechstunde ist verlegt worden.

Mit fortschreitender Dauer der Corona-Pandemie geraten nicht nur Geschäftsleute, Solo-Selbstständige oder bestimmte Betriebe in arge Nöte. Die Folgen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, Kontaktverboten und Isolierung betreffen auch immer mehr Familien und Einzelpersonen – auch im ländlichen Raum. Eine Anlaufstelle für Menschen in Problemlagen bietet seit vielen Jahren die Alpener Kirchengemeinde St. Ulrich mit ihrer Sozialberatung im Familienzentrum gegenüber dem Pfarrheim an. Hier kommt es jetzt zu einigen Veränderungen – nicht nur personell.