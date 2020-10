Musikverein Menzelen : Nachwuchs hat seine Vertreter neu gewählt

Menzelen Jugendsprecherin Marie-Sophie Wanders und Stellvertreterin Jessica Weber sind ausgeschieden. Die Nachfolger sind Marius Moldenhauer und Luis Baus.

Zu Beginn der Jugendversammlung des Musikvereins Menzelen erklärten die stellvertretende Jugendwartin Jessica Weber sowie Jugendsprecherin Marie-Sophie Wanders zunächst einmal die Hygienevorschriften, die für den Verein seit der Wiederaufnahme des Probebetriebes gelten. Außerdem wurde nochmals der Verhaltenskodex des Vereins vorgestellt. Dieser formuliert unter anderem Verhaltensmaßregeln gegenüber Mitmenschen sowie zum Umgang mit Alkohol, Drogen und Mobbing (RP berichtete ausführlich). In diesem Zuge appellierten die Jugendvertreter an die Jugendlichen, dass sie sich jederzeit an sie wenden können.

In den Herbstferien stand für die Jugend diesmal eine Reise in die Eifel auf den Programm, um dort eine Woche ein Musical auszuarbeiten. Zudem wird, ein nicht unwesentlicher Nebeneffekt, dabei die Gemeinschaft gestärkt.

Der Musikverein zählt mittlerweile 80 aktive Kinder und Jugendliche. Damit dass auch so bleibt, versucht der Verein so viel wie möglich zu bieten, nicht nur in der musikalischen Ausbildung, sondern auch durch gemeinsame Ausflüge. Das Orchester baut auf die Jugend. Daher sei es wichtig, dass die Jugend selbstständig sein und ihre Vertreter selber wählen könne. „Der Musikverein ist stolz auf seine Jugend und freut sich auf die kommende Zeit mit viel Musik und Spaß“, so Malte Kolodzy.