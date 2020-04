Hilfe in der Corona-Krise :  JU-Aktion Einkaufshelden ist politisch offen für alle

Hilfe in der Corona-Krise

Alpen Die Aktion, die Risikogruppen in Alpen während der Corona-Krise unterstützen soll, hat derzeit 20 Helfer.

Seit mehr als einer Woche läuft die Aktion #Einkaufshelden, von CDU und Junger Union für Menschen in Alpen, die in der Corona-Krise nicht in der Lage sind oder für die es zu riskant wäre, selbst einkaufen zu gehen. Das Einkaufstelefon ist unter 0157 34480391 jederzeit erreichbar. Die Helfer legen das Geld für den Einkauf aus, und vertrauen darauf, dass sie es hinterher zurück bekommen. „Wir wurden bis jetzt nie enttäuscht“, sagt Ratsfrau Petra Bockstegers.