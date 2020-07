Kommunalpolitik in Alpen : Grüne wollen über Stadtumbau reden

Alpen Bürgermeisterkandidat Peter Nienhaus lädt dazu in Alpens „kleines Wohnzimmer“ ein. Er fordert noch vor dem Wahlsonntag einen Sachstandsbericht der Verwaltung.

Die Grünen lesen aufmerksam die RP. Die hatte neulich getitelt „Der Stadtumbau in Alpen kommt nur schleppend von der Stelle“. Diese Zustandsbeschreibung wollen die Grünen zum Thema am Wahlkampf-Stand machen – passenderweise in Alpens „kleinem Wohnzimmer“ gegenüber des Rathauses. Am Freitag, 31. Juli, wollen sie von 14 Uhr an mit den Alpenern über den Stadtumbau ins Gespräch kommen.