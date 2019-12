Kommunalwahlkampf in Alpen : Grüne laden wieder ins „kleine Wohnzimmer“ ein

Alpen Die Grünen wollen mit ihren Forderungen für den Investoren-Wettbewerb am Willy-Brandt-Platz Wähler überzeugen.

Es ist Wahlkampfzeit. Die Grünen laden wieder an ihren Infostand, den sie am Freitag, 13. Dezember, von 14 bis 17 Uhr wieder im kleinen „Alpener Wohnzimmer“ gegenüber vom Rathaus aufbauen werden. Dort wollen sie vor der abschließenden Sitzung des Rates in diesem Jahr über ihre Anträge und aktuelle politische Themen informieren. Der Gemeinderat kommt am Dienstag, 17. Dezember, um 18 Uhr im Rathaus zusammen. Da bringt Kämmerin Andrea Wessel den Haushalt für 2020 ein.