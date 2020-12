Kommunalpolitik in Alpen : „Jung kauft Alt“ soll zum Erfolgsmodell werden

Kommunalpolitik in Alpen

Alpen In Alpen können junge Familien, die den Kauf eines älteren Hauses dem Bau eines neuen vorziehen, einen Zuschuss von der Gemeinde bekommen. Die Grünen halten trotz der Anlaufschwierigkeiten das Förderprogramm beim Kauf von Alt-Immobilien für ein gute Sache. Man müsse es nur bekannter machen.

Die Grünen lassen nicht locker. Auch wenn das von ihnen angestoßene Projekt „Jung kauft Alt“ noch nicht so recht gezündet hat, sehen sie darin auf Sicht weiter eine große Chance für die Entwicklung der Gemeinde. „Wir glauben an das Programm“, sagte Grünen-Sprecher Peter Nienhaus im Rat. Doch die Gemeinde müsse größere Anstrengungen unternehmen, es zum Rollen zu bringen. Bislang haben in den zwei Jahren, seit die Gemeinde junge Familien, die den Kauf eines älteren Hauses dem Bau eines neuen vorziehen, zwei Interessenten einen Förderantrag im Rathaus gestellt (Kostenpflichtiger Inhalt wir haben ausführlich berichtet). Die Gemeinde bietet einen Zuschuss von bis zu 10.500 Euro.