Imagefilm fürs Internet : Oh, wie schön ist Alpen

Alpen Arno Ingenlath hat einen Imagefilm über die „begeisternde Gemeinde“ gedreht. Den Acht-Minuten-Streifen kann man sich auf der Homepage der Gemeinde und auf YouTube ansehen.

In bewegten Social-Media-Zeiten ist es gut, die Kanäle für sich zu nutzen und sie selbst zu bespielen. Die Gemeinde Alpen tut das. Jetzt auch in bewegten Bildern. Seit dem Jahreswechsel stellt sich die „begeisternde Gemeinde“ in einem Imagefilm vor und präsentiert sich dem Betrachter von seinen schönsten Seiten. Der Streifen ist 7,56 Minuten lang. Man kann ihn sich übers Internet auf der Homepage www.alpen.de oder auf YouTube anschauen. Filmemacher ist Arno Ingenlath.

Los geht’s mit einer Fahrt über die Burgstraße. Dazu hat der Filmemacher eine Kamera ruckelfest aufs Kühlerblech seines Autos montiert, um den Zuschauer mitzunehmen auf seine Ortsdurchfahrt. Die gibt einen ersten Eindruck vom Dorf, offenbart zugleich aber schlummerndes Verschönerungspotenzial. Eindrucksvoll wird’s, wenn’s hoch in die Luft geht, weit über die Kirchtürme hinaus. Der Blick auf das „grüne Band“ tief im Westen ist imponierend schön. Bei Aufnahmen mit der Drohne im Ort, so berichtet der Filmemacher, hat Dorfpolizist Andreas Mötter als Helfer des Teams für Sicherheit am Boden gesorgt.

Dass er sein hochleistungsfähiges Equipment beherrscht, hat Ingenlath auch in Veen bewiesen. Hier hat er eine Drohne und ein Modellauto unfallfrei durchs Haus der Veener Geschichte in die dörfliche Vergangenheit fliegen und fahren lassen. Bei der Auswahl der Schauplätze haben die Drehbuchautoren sorgsam auf Proporz der Ortsteile geachtet; ohne beim Schneiden auf die Stoppuhr zu schauen. Alles Wesentliche, was Alpen ausmacht, sollte halt vorkommen. Neben den Kirchen „Tante Sina“ in Menzelen, ein faszinierender Blick auf das Piratenschiff auf dem Waldspielplatz in der Bönninghardt, wo auch die Plaggenhütten nicht fehlen dürfen. In Menzelen schmiedet Meister Peters im kleinen Museum ein glühendes Hufeisen. Der einzige Mensch im ganzen Film, ein kleines Manko, wenn man so will.