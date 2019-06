St. Ulrich Alpen : Prozessionen an Fronleichnam

Foto: dpa/Gregorio Borgia

Alpen/Millingen Die Treffpunkte zu den Umzügen durch die Ortschaften sind in Millingen und in Ginderich. Bei schlechtem Wetter geht’s in die Kirche.

Am Fest Fronleichnam, 20. Juni, feiert die Kirchengemeinde St. Ulrich mit ihren Gläubigen aus den Ortsteilen Alpen, Veen und Bönninghardt gemeinsam den Gottesdienst um 9.30 Uhr auf der Schützenwiese an der Alpener Straße in Millingen. Von dort aus ziehen die Gläubigen dann gemeinsam über den Fußweg zur Grundschule am Bienenhaus über die Millinger Straße, den Bienenweg, die Kant- und Alpener Straße bis zum Kindergarten St. Theresia. Anschließend wird im Ulrich-Haus zum Abschluss der Begegnung zum Imbiss eingeladen.

Für die Filialgemeinden von St. Ulrich in den Ortsteilen Büderich, Ginderich und Menzelen-Ost beginnt der gemeinsame Gottesdienst ebenfalls um 9.30 Uhr auf dem Kirchplatz von St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich. Von dort aus zieht die Prozession über die Marienstraße, Büdericher Straße, Schwanenhofstraße zurück zum Kirchplatz, wo im Anschluss auch zu einem Imbiss eingeladen wird. Anwohner an den Prozessionswegen werden gebeten, die Strecke zu schmücken.

Am Vorabend zu Fronleichnam, Mittwoch, 19. Juni, feiert die Kirchengemeinde um 19 Uhr die Vorabendmesse in St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich. Bei schlechtem Wetter entfallen die Prozessionen. Die Gottesdienste beginnen dann um 10 Uhr in den Pfarrkirchen St. Ulrich in Alpen und St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich. Vereine, Verbände und Bruderschaften sind mit ihren Fahnen- und Bannerabordnungen eingeladen.