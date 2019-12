Musical in der Kirche : Rockoper Jesus Christ Superstar wieder in Alpen

Die evangelische Kirche wird wieder zur Musical-Bühne: Das Ensemble begeisterte hier bereits vor einem Jahr die Zuschauer.

Das Musical „Jesus Christ Superstar“ ist ein grandioses, opulentes, international gefeiertes Werk von Andrew Lloyd Webber, entstanden in den frühen 70er Jahren in Anlehnung an die Bibelerzählungen der letzten sieben Tage Jesu. Die Aufführung der Rockoper findet am Samstag, 11. Januar um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Alpen statt. Der Eintritt kostet zwölf Euro.