Evangelische Jugend : Nachhaltig leben ist keine Utopie

Alpen/Moers Evangelische Jugendliche trafen sich in Alpen zu einem Workshop über Umweltschutz.

„Die Jugend hat das Recht, kritisch zu sein. Ihr dürft laut sein, Ihr könnt Euch einmischen“, so begrüßte Torsten Kapturek, Jugendreferent des Kirchenkreises Moers, mehr als 60 junge Menschen aus den Evangelischen Kirchengemeinden. Sie waren nach Alpen gekommen, um bei der Konferenz der Evangelischen Jugend Moers (KEJM) über Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu sprechen.

„Seit 36 Jahren“, so Kapturek, „gibt es die KEJM, und es ist erschreckend, dass wir uns immer noch mit denselben Themen beschäftigen müssen.“ Gastgeber Pfarrer Hartmut Becks freute sich, dass die Jugendlichen sich darüber klar werden wollten, wie wichtig ökologisches Leben sei, und nannte Beispiele für Ursachen und Folgen von CO 2 -Verschmutzung im Alltag. Den Konferenzteilnehmern wünschte er Gottes Segen.

In einem Workshop erläuterte Pfarrerin Martje Mechels vom Gemeindedienst für Mission und Ökumene, dass nicht nur Wirtschaft und Informationen globalisiert seien, sondern auch der Plastikmüll. Sie zeigte auf einer Erdkarte, dass Kunststoffteile durch Meeresströmungen tausende von Kilometern zurücklegen, sich über den gesamten Planeten verteilen und Jahrzehnte liegen bleiben. Christian Chwallek vom Alpener Naturschutzbund diskutierte über Wertschöpfungsketten als Möglichkeit, mit kleinen Schritten große Wirkung zu erzielen. Erdbeeren müsse es in Obstregalen von Supermärkten am Niederrhein im Winter nicht geben.