Stadtumbau in Alpen : Möbel-Packer im „kleinen Wohnzimmer“

Alpen Darauf hat Alpen lange gewartet. Auf dem Platz mit den „drei Burgen“ stehen jetzt auch drei stilvolle Bänke. Lampen und Pflanzen fehlen noch.

Die Möbelpacker waren da. „Das kleine Wohnzimmer“ gegenüber des Rathauses ist nicht mehr so grau und kahl, wie’s seit dem Sommer dagelegen hat, als das Wasserspiel mit den runden Erhebungen, die die drei historischen Burgen des Ortes verkörpern sollen, erstmals sprudelte. Am Montag haben Mitarbeiter der ortsansässigen Firma Hendricks trotz des Schmuddelwetters für etwas Gemütlichkeit gesorgt und drei stilvolle Bänke aufgestellt. Dazu jeweils einen schlanken Abfallkorb. Auch dazu passende Absperrpoller für die Feuerwehrzufahrt von der Rathausstraße und stählerne Fahrradständer werden ins graue Pflaster eingelassen. Damit nimmt der viel debattierte und zuletzt etwas in den Hintergrund getretene Stadtumbau Gestalt an. Wohnlichkeit zieht ein.