DLRG Orsoy wieder komplett : Neuer Chef für die Lebensretter

Der neue Vorstand der DLRG-Ortsgruppe in Orsoy: Die vakanten Führungspositionen sind jetzt alle besetzt. Foto: DLRG

Rheinberg Mitglieder der DLRG Ortsgruppe haben Daniel Messerschmidt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Es war eine sehr emotionale Versammlung.

Es war die „bestbesuchte und emotionalste Ortsgruppentagung“, die der kommissarische Leiter der Ortsgruppe Lars Geldermann in seiner Amtszeit bei der DLRG in Orsoy erlebt hat. Insgesamt 41 Mitglieder und Gäste – darunter auch Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde, Ortsvorsteherin Karin Karl, Kai Brune als Vertreter des Stadtsportverbandes und Jaqueline und Niklas Kibel von der befreundeten Ortsgruppe der DLRG Rheinberg – hatten sich im Restaurant Schwarz-Weiß in Budberg eingefunden, um die vergangenen beiden Geschäftsjahre Revue passieren zu lassen, besondere Leistungen der Mitglieder zu ehren und vor allem auch, um offene Vorstandsposten neu zu besetzen.