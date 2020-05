Jüngster CDU-Kandidat in Alpen : „Die Welt nicht auf den Kopf stellen“

Alpen jüngster CDU-Kandidat für die Kommunalwahl: Selbst seinen Pulli nutzt Frederikl Paul für ein politisches Bekenntnis. Foto: Hildegard van Hüüt

Alpen Die CDU in Alpen hat Frederik Paul als Wahlkreis-Kandidaten nominiert. Der 23-jährige Student der Politikwissenschaften hat gute Chancen der jüngste Mann zu werden, der je im Rat der Gemeinde gesessen hat.

Frederik Paul (23) ist von der CDU in der vorigen Woche zum Kandidaten für den neuen Alpener Rat gekürt worden. Seine Chancen stehen nicht schlecht, der jüngste Ratsherr zu werden, der je im Alpener Rathaus Politik gemacht hat.

Die Familie Paul sorgt seit Jahren im sportlichen wie auch im politischen Bereich für Schlagzeilen. Was gibt es Neues bei Ihnen?

Info Die CDU in Alpen vertraut auf die Jugend Rat Die CDU ist derzeit mit 18 Abgeordneten absolut stärkste Kraft im Rat, dem 32 Mitglieder angehören. Hinzu kommt noch Bürgermeister Thomas Ahls, ebenfalls CDU, als primus inter pares. Nummer eins Auch das Zugpferd, das die CDU Alpen erfolgreich durchs Wahlrennen ins Ziel bringen will, ist noch recht jung. Für Sascha van Beek (37) ist es sein erster Kommunalwahlkampf als Parteivorsitzender. Die Mitglieder setzten den jungen Mann aus Veen an die Spitze der Reserveliste.

Frederik PAUL Aus dem sportlichen Bereich lässt sich vermelden, dass meine Schwester weiter sehr erfolgreich Tischtennis spielt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie eine 14-Jährige so stark gegen Frauen spielen kann, die wesentlich älter sind und viel mehr Erfahrung haben. Meine sportlichen Aktivitäten haben sich mit der Zeit verlagert hin zum Hobby-Jogger. Auch meine Eltern sind weiter läuferisch aktiv. Wenn Corona nicht dazwischengekommen wäre, hätten sie dieses Jahr am Berlin-Marathon teilgenommen. Von mir gibt es politisch Neues: Die Mitglieder der CDU haben mich für die Kommunalwahl für den Wahlbezirk mitten im Herzen Alpens nominiert. Zudem wurde ich auf Listenplatz neun gewählt. Außerdem freue ich mich, mit Günter Helbig für den Kreistag kandidieren zu dürfen. Als Kreisvorsitzender der Jungen Union darf ich schon seit zwei Jahren die Arbeit der Kreistagsfraktion als Gast begleiten und in der Kreispolitik Erfahrungen sammeln.

Gewähren Sie uns einmal einen kurzen Einblick in Ihre schulische Laufbahn?

Paul Nach der Grundschule bin ich auf die Realschule Alpen gewechselt, in Klasse acht ging es dann auf die Walter-Bader-Realschule nach Xanten – für mich ein echter Neustart. Dort habe ich den Abschluss mit der Berechtigung für den Besuch des Gymnasiums gemacht. Die Hochschulreife habe ich auf dem Wirtschaftsgymnasium in Geldern erlangt. Ich sage mal so: Meine schulische Laufbahn hatte Kurven – dafür muss man sich nicht schämen. Ich nehme es sportlich: Ein zusätzliches Jahr hat mir extrem geholfen. Nach dem Abitur wusste ich – anders als viele andere – sofort, was ich wollte.

Wo waren oder sind Sie nach dem Abitur unterwegs?

Paul Nach dem Abitur habe ich weder eine Weltreise noch ein Auslandsjahr gemacht. Ich habe mich direkt an der Universität Duisburg-Essen für Politikwissenschaft eingeschrieben. Das Studium ist keine Diskussionswissenschaft. Es geht darum, anhand von Theorien Gegebenheiten und Phänomene empirisch messbar zu machen. Das Studium ist mathematischer als viele denken. Politikwissenschaft studiert man, Politik macht man. Ich bin im sechsten Semester und schreibe an meiner Bachelor-Arbeit. Ich werde mein Bachelor-Studium in diesem Jahr in der Regelstudienzeit beenden und möchte dann an der NRW School of Governance meinen Master in Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung absolvieren. Schwerpunkte meines aktuellen Studiums sind Kommunalpolitik, Verwaltungswissenschaften und der Föderalismus. Nebenher schreibe ich für das politikwissenschaftliche Magazin Hammelsprung. Ich bin absolut überzeugt, dass sich mir mit dem Studium breite Berufsmöglichkeiten in Industrie, Verwaltung sowie Wissenschaft und Forschung eröffnen. Seit 2019 werde ich von der Konrad-Adenauer-Stiftung mit einem Stipendium unterstützt.

Seit wann engagieren Sie sich in der Politik und warum?

Paul In die Junge Union und die CDU bin ich 2015 eingetreten. Da war ich 18 Jahre. Seit 2017 bin ich Kreisvorsitzender der JU. Mit rund 600 Mitgliedern sind wir die größte politische Jugendorganisation im Kreis. Es macht enorm Spaß, politische Forderungen junger Menschen in die Volkspartei CDU einzubringen. Das ist meine Motivation. Dabei glaube ich, dass man die Welt nur schwer auf einmal verändern kann. Ich bin da Realist. Mein Ansatz: Viele gute Taten im Kleinen verändern unsere Welt viel mehr zum Positiven als der gut gemeinte Wille, die Welt auf den Kopf zu stellen.

Wie beurteilen Sie das politische Interesse der jungen Menschen heute?

Paul Ich glaube nicht, dass die junge Generation unpolitisch ist. Ganz im Gegenteil. Die Rezo-Videos, Fridays for Future und die Debatte um die Datenschutzgrundverordnung mobilisieren Massen von jungen Menschen. Jedoch engagieren sich leider zu wenige von ihnen in der Politik so, dass sie direkt Einfluss auf Entscheidungen nehmen können. Demonstrieren ist die eine Sache, Verantwortung übernehmen die andere. Ich finde, da hat die junge Generation definitiv Nachholbedarf. Sich nicht engagieren und sich dennoch wundern, dass es nicht so läuft, wie man möchte – das kann nicht funktionieren. Im Übrigen bringt es meiner Meinung auch nichts, extreme Forderungen aufzustellen.

Was sind Ihre persönlichen politischen Ziele?

Paul Ich möchte genau diese Verantwortung übernehmen und meinen Wahlbezirk bei der Kommunalwahl direkt gewinnen. So kann ich die Stimme der jungen Generation im Rat und in der Fraktion vertreten. Mit meiner Nominierung zeigt die CDU, dass sie junge, motivierte, politisch engagierte Menschen belohnt und ihnen vertraut.

Was muss die Politik aktuell am ehesten leisten?