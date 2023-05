Seit 50 Jahren ein beliebter Treffpunkt Jubelfest auf dem Waldspielplatz

Ein breit aufgestelltes Rahmenprogramm sorgt dafür, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene einen kurzweiligen Tag erleben. Von 14 Uhr an können Kinder den so beliebten Waldspielplatz mit seinen vielen attraktiven Spielgeräten erobern. Zusätzlich wird eine Hüpfburg aufgeblasen. Der angrenzende Walderlebnsipfad beitet natürliche Reize, und auch im Waldklassenzimmer ist was los. Der Kindergarten St. Martin bietet an seinem Stand an, Kindergesichter zu schminken. Die Frauen der KFD St. Vinzenz sind auch mit einem Stand vertreten. Die Jugendfeuerwehr Alpen lädt ein zu reizvollen Wasserspielen, und das Jugend-DRK Alpen trägt zur Unterhaltung bei. Charlotte Röös vermittelt Eindrücke über das Leben auf dem Bauernhof. Sie bringt ihre Kühe Elsa und Nora mit. Dazu gehört eine Probe-Melkmaschine. Auch Schafe und Federvieh gehören zum kleinen Bauernhof-Zoo. Die ehemalige Kita-Leiterin von St. Martin, Beate Fürtjes, liest im Waldklassenzimmer Märchen vor. Hier kommt auch Kasperle auf die Bühne und präsentiert spannende, lebhafte Geschichten. Die Wurzelzwerge aus dem Waldkindergarten singen ein Geburtstagsständchen. Zwischenzeitlich wird Zauberer Zippo erstaunliche Tricks aus seiner Zauberkiste holen.