Alpens Senioren zur Rundfahrt eingeladen Auf Kutschfahrt mit dem Bürgermeister

Am Alpener Marienstift gab es am Mittwoch gleich doppelten Grund zur Freude. „Zum einen feiern Inge und Klaus Betcke ihre Diamantene Hochzeit und zum anderen hat sich Bürgermeister Thomas Ahls bereit erklärt, Kutschfahrten für Senioren zu machen“, berichtete Doris Hönnig, Leiterin der Tagespflegeeinrichtung im Marienstift. Leider konnte die an Demenz erkrankte 85-jährige Inge Betcke die Kutschfahrt nicht mitmachen. Dennoch war ihr die Freude anzusehen, als „Sir Henry“ das von Ahls auf dem Kutschbock gelenkte Cabrio an ihr vorbeizog.