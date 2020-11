Kirche in Büderich : Tagespflege in Büderich steht im Rohbau

Büderich Der Einzug der Diakonie des Kirchenkreises Kleve mit 14 Pflegeplätzen soll nach Ostern sein. Anmeldungen sind schon jetzt möglich – ebenso Bewerbungen von Pflegekräften.

Die Bevölkerung kann sich Tag für Tag vom Baufortschritt an der Weseler Straße in Büderich sehenden Auges überzeugen: Dort baut die Investoren-Familie Gardemann barrierefreie Wohnungen und ein Gebäude, in dem die Diakonie im Kirchenkreis Kleve eine Tagespflege einrichten wird. Der Rohbau steht, der Start der Tagespflege „Am Deichgarten“ mit Zugang über die Straße Alte Gärtnerei soll nach Ostern erfolgen. So jedenfalls ist der Plan.