Durch Schulungen in Rheinberg Mehr über den eigenen Diabetes erfahren

Beim Diabetikertreff in Rheinberg stellte sie die drei Schulungen vor, die von der SGLN, wie die Schulungsgemeinschaft abgekürzt wird, angeboten werden. Die Medias-Basis-Schulung umfasse acht Termine von je 90 Minuten. Meistens finden die Schulungstermine einmal pro Woche abends statt. Zurzeit laufe ein Schulungsprogramm auch vormittags. Schulungsorte seien das Stadthaus in Rheinberg, das Krankenhaus St. Josef in Moers und das St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort.