Online-Infoabend am 28. September : Zweiter Anlauf für Breitbandausbau in Alpens Ortskern

Alpen/Sonsbeck/Xanten Der Breitbandausbau auf dem Land nimmt Fahrt auf: Die Nachfrage nach Anschlüssen im Fördergebiet Alpen, Xanten, Sonsbeck steigt kurz vor Fristende an. Die Deutsche Glasfaser plant in Alpen schon das nächste Projekt.

Nach einem teilweise schleppenden Start bei den Vertragsabschlüssen im Zuge des geförderten Glasfaserausbaus in den Randbereichen von Xanten, Alpen und Sonsbeck entscheiden sich nun, kurz vor Frist­ende, immer mehr Menschen, einen Anschluss zu beantragen. Von den 1665 betroffenen Privathaushalten (in Alpen: 568, in Sonsbeck: 435 und in Xanten: 662) haben sich in Xanten inzwischen 45 Prozent eine Anbindung gesichert, in Alpen sind es 48 Prozent, in Sonsbeck sogar knapp über 60 Prozent. Eine Mindestquote musste zwar nicht erreicht werden – da das Projekt zu 90 Prozent von Bund und Land gefördert wird und den Rest die Kommunen aus Steuergeldern finanzieren – die hohe Nachfrage hat für Alpen nun aber eine neue Option eröffnet.