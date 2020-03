Kriminalität im Kreis Wesel : Das Leben im Kreis Wesel ist sicherer geworden

Kreis Wesel Landrat Ansgar Müller legt für 2019 erfreuliche Zahlen in Sachen Kriminalität vor.

Die Zahl der Straftaten ist im Kreis Wesel im vorigen Jahr von 25.582 Taten in 2018 auf 23.278 gesunken. Das sind rund 2300 Straftaten weniger. So wenige Straftaten gab es im Kreis Wesel in den vergangenen 26 Jahren nicht mehr. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik hervor, die Landrat Ansgar Müller als Polizeipräsident am Mittwoch schriftlich vorgelegt hat. Wegen der Cononbapandemie hatte er auf die persönliche Erläuterung der Bilanz vor der Presse diesmal verzichtet. Die erfreuliche Zahlen zeigten eindrucksvoll, so Müller, „dass das Leben der Menschen im Kreis Wesel wieder ein Stück sicherer geworden ist“.