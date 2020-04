Familienberatung in Rheinberg : Sozialer Dienst ist für Kinder und Eltern stets erreichbar

Familienberatung in Rheinberg

Noch ruht der Betrieb in den Schulen. Für die Familien bringt das oft unbekannte Probleme mit sich. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Die Beschränkungen in der Corona-Krise sind vor allem auch für Familien eine große Herausforderung. Doch es gibt Hilfestellung von der Stadt.

Die Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie sind auch für Kinder, Jugendliche und ihre Familien enorm. Die alltägliche Routine entfällt, weil die Schulen geschlossen sind und auch das Vereins- und Gruppenleben entfällt. Dies kann die Familienbande stärken, könnte andererseits aber auch zu unerwarteten Problemen und Spannungen in den Familien führen, so der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) der Stadt Rheinberg. Er stehe in der aktuellen Krise weiter beratend und unterstützend zur Verfügung.