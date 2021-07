Rheinberger Brauchtumspflege : Der Heimatverein will jünger werden

Edeltraud Hackstein, 1. Vorsitzende des Heimatvereins. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Mit Timo Schmitz hat der Rheinberger Verein ein neues Vorstandsmitglied bekommen, das den Altersschnitt senkt. Gästeführungen in Rheinberg und Orsoy sind nach wie vor sehr beliebt. Die Zahl der Mitglieder ist gestiegen.

Der Heimatverein Rheinberg hat seine Vorstandsstruktur verändert. Bei der Jahreshauptversammlung ist beschlossen worden, dass künftig das Amt des Geschäftsführers entfällt und es stattdessen eine dritten Vorsitzenden gibt. Diese Neuerung habe sich nach dem Tod von Peter Bußmann ergeben, der viele Jahre als Geschäftsführer die Belange des Vereins vertreten hatte. Eine entsprechende Satzungsänderung wurde vorgenommen.

Als dritter Vorsitzender ist nun Timo Schmitz neues Vorstandsmitglied, er wurde einstimmig gewählt. Edeltraud Hackstein bleibt erste Vorsitzende, Werner Kehrmann ist weiterhin zweiter Vorsitzender. Beide wurden einstimmig wiedergewählt.

Timo Schmitz ist neu im Vorstand des Heimatvereins. Foto: FDP

Info Stadt nimmt Anmeldungen entgegen Angebote Informationen auch zu weiteren Freizeitangeboten finden sich auf der Homepage der Stadt Rheinberg www.rheinberg.de oder in der Broschüre „Attraktive Angebote 2021“; sie ist im Stadthaus erhältlich. Die Anmeldungen zu den Stadtführungen erfolgen über die Stadt Rheinberg unter Telefon 02843 171-114 oder direkt über die Gästeführer.

Die Versammlung wählte Timo Schmitz auch zum neuen Schatzmeister. Durch ihn habe sich der Vorstand verjüngt, der 24-Jährige möchte das Heimatbewusstsein jüngerer Rheinberger wecken und stärken, sagte er. Schmitz hat Stadtmarketing studiert, Erfahrungen in der Freizeit-und Tourismusberatung und ist auch politisch in der FDP engagiert. Er sei ein Gewinn für den Heimatverein, hob Edeltraud Hackstein hervor.

Werner Kehrmann wurde als 2. Vorsitzender bestätigt. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Schriftführerin Beate Nagels wurde einstimmig wiedergewählt. Ilja Stantscheff übernimmt das Amt des Kassenprüfers, er löst Horst Rabe ab. Hans Vester bleibt dem Verein als Beisitzer erhalten.

„Wir freuen uns, dass wir in den beiden vergangenen Jahren neun neue Mitglieder hinzugewonnen haben“, sagte Hackstein. „Sie alle tragen zur Heimatpflege und zum Erhalt der Geschichte Rheinbergs bei.“ Insgesamt kamen in den vergangenen Jahren 50 neue Mitglieder hinzu.

Der Heimatverein hat viel vor. Wegen der Pandemie mussten zahlreiche geplante Exkursionen ausfallen. Um so mehr freuten sich die Mitglieder im Juni auf ein gemeinsames Spargelessen in Veen, auf dem Spargelhof Schippers. Weiter geht es im Juli mit einer „Denkmaltour“ durch Rheinberg mit anschließender Kaffeerunde im Restaurant „Deins“ am Großen Markt. In der neuen Broschüre „Attraktive Angebote 2021“ ist der Heimatverein wieder mit zahlreichen Angeboten für Gäste vertreten. Gästeführer und Gästeführerinnen stehen mit interessanten Angeboten bereit.

Werner Kehrmann wird weiterhin im Gewand des mittelalterlichen Gelehrten Amplonius Ratingk de Berka Besucher auf eine spannende Reise ins Mittelalter entführen. Auch barrierefreie Stadtführungen in „Leichter Sprache“ mit Christa Hoppe werden angeboten. Für Kinder ist eine Stadtrallye vorgesehen. Viele Gäste interessiere das Unternehmen Underberg – der ehemalige Lagerturm, die Produktionsstätte, das Stammhaus, das Produkt selbst sowie die Entwicklung des Unternehmens. Dazu gibt es eine Gewandführung unter dem Motto „Isabella meets Underberg“; in die Rolle der Isabella schlüpft Edeltraud Hackstein. Auch in Orsoy gibt es Führungen, dort sind Wilfried Boroch und Werner Kehrmann im Einsatz.