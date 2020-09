Tourismus in Alpen : Reisemobilisten mögen den Platz an der Motte

Alpen Platzwart Wolfgang Kottwitz begrüßte das 2000. Mobil, das hier in den letzten acht Jahren Station gemacht hat. Insgesamt haben fast 4000 Menschen schon auf dem Platz an der Motte übernachtet.

Seit Eröffnung vor acht Jahren haben fast 4000 Gäste in Alpen auf dem Reisemobilstellplatz an der Motte übernachtet, teilte die Verwaltung jetzt mit. Der zentral gelegene Platz komme bei den Campern gut an. Von dort aus erreichen die Mobilisten schnell viele schöne Freizeitmöglichkeiten am ganzen Niederrhein. Sie können beispielsweise von hier aus mit dem Fahrrad zu einer Niederrhein- oder einer Alpen-Tour los strampeln. Und der nahe Autobahnanschluss öffnet ihnen das Tor zur Welt.

Der Platz ist das ganze Jahr über nicht leer. Allein im Januar haben 20 Personen hier in ihrem rollenden Heim übernachtet. Die Saison nehme in der Regel von April an Fahrt auf. Doch diesmal kam Corona, und der übliche Strom an Mobil-campern ist auch in Alpen versiegt. Nach den Lockerungen, so Petra Romba, ziehe er allmählich wieder an. „Vor allem aus den Niederlanden, sonst das Hauptherkunftsland, sind zuletzt nur noch wenige angereist“, so die Tourismusförderin. Auch aus Belgien und Frankreich, selbst aus dem südlichen Europa steuern Wohnmobile Alpen an und machen hier Station, an einem Ort, an dem man sich willkommen fühlt.