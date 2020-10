Alpens Ortsteile : Veen arbeitet am Jahreskalender

Veen Das Redaktionsteam bittet die Bevölkerung, Berichte, Bilder und andere Beiträge mitzuteilen, damit sie ins neue Heftchen aufgenommen werden können.

Zum 40. Mal erscheint 2021 der beliebte Veener Jahreskalender. Was 1982 mit dem „Heftchen vom Pastor“ begann, wird Jahr für Jahr fortgeführt. Damals war Pastor van Ooyen alleiniger Redakteur und Herausgeber des informativen Blättchens im Din-A 6-Format. Mittlerweile kümmert sich darum ein ehrenamtliches Team um Dorothe Keisers, Josef van Beek und Irmgard Höpfner. Das bittet Vereine und Organisation um Beiträge und Fotos: Was war los im Corona-Jahr? Was ist für 2021 geplant? Geburtstagskinder wurden bereits angeschrieben. Die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung des Datums kann man in der Bäckerei Dams oder bei Josef van Beek, Kräheneck 12, abgeben.