Musikverein in Alpen : 16 Piccolos lernen auf der Blockflöte

Die Piccollos 2019 sichern, wenn sie dabei bleiben, langfristig den Nachwuchs des Musikvereins Menzelen. Foto: Musikverein

Der Musikverein Menzelen freut sich über Zuwachs von unten. Die Zahl der Aktiven steigt auf über 300.

Im vergangenen Jahr hat der Musikverein Menzelen wieder eine neue Blockflötengruppe gegründet und damit den Unterbau für das Orchester nachhaltig vergrößert. Durch den großen Zulauf am Tag der offenen Tür im September in der Wilhelm-Koppers-Grundschule am Standort Menzelen war es möglich, die Piccolos 2019 zu gründen, berichtet Vereinssprecherin Marie-Sophie Wanders. 16 Kinder der ersten und zweiten Jahrgangsstufe der Grundschule waren so begeistert, dass sie sich entschieden haben, als junge Musiker dem Ensemble beizutreten.

Somit zählt der Musikverein Menzelen heute mehr als 300 aktive Mitglieder. Eine stattliche Zahl. In Zusammenarbeit mit der Wilhelm-Koppers-Grundschule und der Musiklehrerin Margret Siemens aus Alpen ist es möglich, den Flötenunterricht an den Schulalltag der Kinder anzupassen. Die Kinder lernen in kleinen Gruppen. Das ermöglicht auch das schnelle Zusammenspiel von einfachen Liedern bis hin zu kleineren Duetten.

Auch wenn die Piccolos 2019 erst als Vorgruppe des Orchesters zählen, sind sie schon voll in den Verein integriert. Sie können an den vielen Jugendausflügen und Veranstaltungen wie am Besuch in der Trampolinhalle, am Eislaufen oder Schwimmen teilnehmen. Außerdem wird jährlich ein Weihnachtskegeln für alle Kinder veranstaltet.