Pakt des Sports : Ein Bild des Jammers

Der Sportausschuss lieferte eine alles andere als sauber Vorstellung ab. Der Pakt des Sports wirkt arg gefährdet.

Doch sichtbare Ergebnisse ließen bisher auf sich warten. Jetzt hat Koordinator Kusch das Handtuch geschmissen. Das lässt Frust und Ärger vermuten. Wer die Sportausschusssitzung in dieser Woche verfolgt hat, der muss sich fragen: Ist da alles aus dem Ruder gelaufen? Offenbar weiß niemand mehr, was los ist. Gibt es die Koordinierungsgruppe noch? Was liegt im Zuständigkeitsbereich des Stadtsportverbands, was in dem jener Koordinierungsgruppe? Und wozu gibt es jetzt auch noch eine Arbeitsgruppe Sport? Sollen Großspielfelder aufgegeben werden oder nicht? Fragen über Fragen.