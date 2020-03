Bilanz nach Tag eins : Der Menzelener Bürgerbus ist jetzt unterwegs

Menzelen Start geglückt, jetzt müssen die Menschen das neue Angebot nur noch annehmen. So lautet die Bilanz des Bürgerbusvereins Menzelen nach Tag eins auf der Strecke.

Auch wenn die Zahl der zahlenden Passagiere noch an einer Hand abzuzählen waren, ist Ortsvorsteher Edgar Giesen, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, voller Zuversicht, dass das Projekt ordentlich ins Rollen kommt. „Das Interesse ist spürbar“, so Giesen, „es muss und wird sich entwickeln.“

Zum Start der Jungfernfahrt hatte sich auch Bürgermeister Thomas Ahls am Montagmorgen um 9 Uhr am Marktplatz in Menzelen-Ort eingefunden, um „allseits gute Fahrt“ zu wünschen. Am Steuer saß Peter Nienhaus, besser bekannt als Sprecher der Grünen in Alpen. Zur Feier des Tages war auch seine Frau Edith Messing-Nienhaus an Bord. Er steuerte den Mercedes-Diesel der neuesten Generation unfallfrei durch den ersten Vormittag.