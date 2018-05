Rheinberg: Der Markt bringt neues Leben ins Dorf

Rheinberg Ein Ort der Begegnung: Am Samstag startete der Ossenberger Wochenmarkt. Drei Stände machten den Anfang. Beschicker und Kunden sind zufrieden mit dem Auftakt. Das Angebot soll nach Möglichkeit ausgeweitet werden.

Schlange stehen hieß es zuweilen. Christine und Eric Schnitzer haben ihre Einkaufskiste voll. "Ich will Rhabarbersaft machen", erzählt Christine Schnitzer. Außerdem hat sie weiteres Obst und Gemüse eingekauft. "Ich finde, die Idee, den Markt neu zu beleben, ist einfach gut", sagt Eric Schnitzer. Bereits am Morgen machen die Schnitzers ihre Einkäufe. Entspannt geht es bei ihnen gegen Mittag weiter, um Fleisch und Brot zu kaufen. "Der Samstag zum Einkauf direkt vor Ort ist einfach toll. Das spart Zeit. Ich bin nächsten Samstag wieder dabei", kündigt Christine Schnitzer an.