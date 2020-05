Ärger am Dorfplatz in Ossenberg : Der Pavillon wird zum Ärgernis

Der Heimatverein Alte Herrlichkeit ist frustriert, weil Jugendliche den Pavillon am Markt mutwillig zumüllen. Foto: HV

Der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg klagt über Dreck im und rund um den Unterstand am Dorfplatz und ruft Anwohner dazu auf, bei Anzeichen von Vandalismus die Polizei anzurufen.

Der Pavillon, vor drei Jahren vom Heimatverein Herrlichkeit auf dem Ossenberger Dorfplatz als Regen- und Sonnenschutz errichtet, wird immer mehr zu einem Ärgernis für die Verantwortlichen des Vereins. In den Abendstunden und nachts wird der Pavillon offensichtlich von Jugendlichen gerne als Treffpunkt genutzt. Dagegen sei grundsätzlich nichts einzuwenden, so ein Sprecher des Vereins. Doch leider sei es aber so, dass während dieser Treffen Getränke und Speisen verzehrt werden. Flaschen, die teilweise sogar mutwillig zerschlagen würden, und Verpackungsmaterialien sowie wie unzählige Zigarettenkippen würden aber am Ende nicht entsorgt und blieben liegen.

Ulrich Glanz, Geschäftsführer des Vereins, hat jetzt bei einer seiner Kontrollen erneut festgestellt, dass im Pavillon wieder mal „gehaust“ worden sei. „Der Tisch, der schon seit geraumer Zeit durch Einkerbungen sehr unansehnlich ist, wurde mit Isolierband verunstaltet“, berichtet Glanz. „Selbstverständlich gab es auch wieder die beschriebenen Hinterlassenschaften“, so der Geschäftsführer weiter. Er habe gemeinsam mit seiner Ehefrau in der Vergangenheit immer wieder für Ordnung im und um den Pavillon herum gesorgt und sogar das Ordnungsamt der Stadt Rheinberg eingeschaltet. Das sehe sich aber wegen der dünnen Personaldecke außerstande, insbesondere in den späten Abendstunden regelmäßige Kontrollen durchzuführen.