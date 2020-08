Freizeit in Alpen : Ein Hauch von Mittelmeer in Menzelen

Menzelen An diesen heißen Sommertagen ist der Freizeitsee für Badegäste aus der Region ein kleines familiäres Urlaubsparadies vor der Haustür: mit Strand, Cocktails und Sonnenuntergang über dem Wasser. Auf Coronaschutz wird streng geachtet.

„Bei leicht mediterranem Flair und unter einem der Strohschirme liegend, lässt es sich im Freizeitbad Menzelen bei Sonnenschein aushalten. Zusätzlich vermittelt der weiße Sandstrand nach ein paar Cocktails fast spanisches Mittelmeer-Feeling.“ So beschreibt das Reiseportal Ruhr-Guide Alpens beliebten Badesee im Ortsteil Menzelen-Ost. In diesem Jahr musste Pächter Rick Marckardt bedingt durch die Corona-Auflagen bis zum 30. Mai warten, ehe er seine Pforten öffnen konnte. Ein herber Verlust, den er bei den aktuell hochsommerlichen Temperaturen wieder halbwegs auszugleichen hofft.

„Inzwischen sind 250 Badegäste zugelassen, jeweils in Gruppen bis zu zehn Personen, für die ein zehn Quadratmeter großer Strandbereich bereitgestellt werden muss. Normalerweise habe ich bei so einem Wetter 400 Gäste“, erklärt Marckardt. Jeweils vier Personen dürfen gleichzeitig eintreten. Marckardt trägt die persönlichen Daten jedes einzelnen Besuchers in eine Liste ein, was mitunter für lange Schlangen am Kassenhäuschen sorgt. Auch auf das Tragen eines Mundschutzes abseits vom Badelaken achtet er, macht bei Zuwiderhandlungen lautstarke Durchsagen per Megafon.