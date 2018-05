Rheinberg : Der Fleischkonsum und die Folgen

Rheinberg Grüne zeigen am Freitag im Schwarzen Adler den Film "The End of the Meat".

"Global denken, lokal handeln" lautet die Leitlinie, der sich Peter Mokros von den Grünen verpflichtet fühlt. Er möchte vor Ort auf ein Problem mit weltweiten politischen Verwicklungen aufmerksam machen. Es geht um die komplexen Folgen des Fleischkosums. Um ihre politische Botschaft in den Köpfen zu implementieren, zeigt der Ortsverband am Freitag, 25. Mai, in der Kulturkneipe Schwarzer Adler den viel beachteten Dokumentarfilm über die Vision einer fleischlosen Welt, der vor einem Jahr in die Kinos kam. "The End of the Meat" läuft in Vierbaum ab 19 Uhr.

Peter Mokros, der sich seit fünf Jahren vegan ernährt, liegt das Thema Fleischkonsum am Herzen. Der "Bewusstseinstäter" möchte Überzeugungsarbeit leisten und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass ungezügelter Fleischkonsum viele Schattenseiten hat - individuell, aber auch gesellschaftlich und für das weltweite Zusammenleben. "Es geht mir nicht darum, etwas zu verbieten, sondern um durch überzeugende Argumente nachhaltige Veränderungen auf den Weg zu bringen", sagt Mokros.

Die Abkehr vom Fleisch wirke sich zunächst positiv auf die eigene Gesundheit aus, so der Grünen-Politiker. "Ich fühle mich deutlich besser und noch gesünder als zu der Zeit, als ich mich noch nicht vegan ernährt habe." Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen seien oft auch Folge falscher Ernährung.



Außerdem habe es eine starke politische Wirkung, wenn weltweit jährlich 65 Milliarden Tiere geschlachtet würden. "Tiermast ist, mal abgesehen von den bekannten Begleiterscheinungen der Massentierhaltung, der größte Klimakiller, noch größer als alle Folgen des motorisierten Verkehrs", so Mokros. Abholzen von Regenwald, Wasserverbrauch und CO2-Ausstoß gingen auf die Rechnung der ungezügelten Fleischproduzenten. Ohne die mächtige Fleischindustrie ließen sich zwei Drittel der schädlichen Immissionen einsparen, so die Rechnung von Mokros.

Film "The End of the Meat" von Marc Pierschel, Freitag, 15. Mai, 19 Uhr, Schwarzer Adler

