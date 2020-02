Karneval in Alpen : Queen Lisbeth flieht vor dem Brexit ins Krähendorf

VEEN Der Elferrat De Veenze Kräje begeisterte mit Showtanz, Büttenreden und Sketchen. Prinz Paco kam mit der Weseler Garde.

Das sind Karnevalssamstage, wie sie die Veener lieben. „100 Jahre und topfit - Borussia reißt alle mit“, lautet das Motto im Veenze Fastelowend. Das Jahrhundert der Borussia gibt die sportlich-jecke Marschrichtung vor und setzt Highlights. Nicht nur beim Fastelowend in der Festhalle von Schippers, wo die Gäste meist in den Borussia-Farben Schwarz und Gelb auflieffen.

Topfit und ein Augenschmaus – so gaben sich die verschiedenen Tanzgarden die Ehre. Zunächst tanzte das Mini-Krähenballett. Seit Juli trainieren die Fünf- bis Zehnjährigen für ihren großen Auftritt mit Cindy Dierkes und Sandra Kühnen-Holland. Das Krähenballett in neuen schwarz-gelben Kostümen legte nach, wie auch später die Veenze Middles. Die Stimmung kochte konstant mit weiteren Showtanzeinlagen und dem aktuellen Mottosong gen Siedepunkt.

Sonderbotschafter Nico Stölzer sorgte für politische Würze in der Bütt. Klimawandel, Dschungelcamp und all „das Gesindel“ im Fernsehen sezierte er genüsslich. Selbst den Borkenkäfer ließ er beim verbalen Rundumschlag nicht aus. Die „Alte Landjugend“ stand vor majestätischen Herausforderungen. Englands Queen Lisbeth hatte ihren Besuch angesagt, um im beschaulichen Veen dem Brexit-Chaos zu entkommen. Beim Dorfrundgang servierten die Veener Majestäten allerlei Geschichten, auch zur Arena am Halfmannsweg. Für Lachsalven sorgte Frosch Charly mit Bauchredner Willi Gietmann. Die Band Ma‘ so, ma‘ so legte nach. Das Krähenballett läutete das große Finale ein. Dazu versammelten sich alle Akteure auf der Bühne.